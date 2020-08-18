شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 880 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع بقيمة 8 جنيهات في سوق الصاغة، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر 880 جنيها للجرام مع توقعات بصعود آخر للأسعار خلال الساعات القادمة وذلك بالتزامن مع اقتراب سعر أوقية الذهب من تسجيل 2000 دولار مرة أخرى.





أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 754 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 880 جنيها للجرام.

عيار 24 سجل 1005 جنيهات للجرام.

الجنيه الذهب 7040 جنيها.

أوقية الذهب 1998 دولار.

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وكان سعر الذهب سجل أمس إرتفاع بقيمة 9 جنيهات في التعاملات المسائية للذهب بسوق الصاغة، وسط استمرار صعود سعر الذهب علي المستوي العالمي وارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة.

ونشر الخليج 365 بتاريخ 13 اغسطس تقرير بعنوان توقعات بعودة سعر أوقية الذهب إلي مستويات ألفي دولار، إذ توقع ناجى فرج، عضو شعبة المعادن الثمينة، أن تصعد أوقية الذهب إلى ألفى دولار مرة أخرى مع عودة الطلب على الملاذات الآمنة خلال وقت قصير، مشيرًا إلى أن الذهب رغم انخفاضه على مدار جلسات التداول يوم الثلاثاء 11 اغسطس إلا أنه قلص هذه الخسائر وصعد بصورة جيدة بأكثر من 40 دولارا تقريبا.

وفى سياق متصل، أضاف فرح لـ"الخليج 365"، أن تقرير مجلس الذهب العالمى، للربع الثانى من سنة 2020، فقد تراجع الطلب، على المشغولات الذهبية، فى مصر بنسبه 70% مقارنة بنفس الفترة من 2019، حيث وصل حجم المبيعات إلى 1.7 طن مقارنة بـ5.5 طن.

وأضاف عضو شعبة المعادن الثمينة، أن حجم المبيعات للمشغولات فى معظم الدول تراجع بنسب متفاوتة، حيث بلغ التراجع فى الإمارات العربية المتحدة نسبة 86% والسعودية بنسبه 80%؜ والكويت بنسبة 35%؜.

وبحسب فرج، أثبتت التقارير أن تراجع حجم المبيعات الإجمالى فى مصر انخفض بنسبة 31%؜ للنصف الأول من عام 2020 وانخفض حجم الشراء الاستثمارى (سبائك وعملات) بنسبة 10% مقارنة بسنه 2019.