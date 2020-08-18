شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يتمسك بالمحاولات الصاعدة– تحليل – 18-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عزز سعر الزوج الثبات الإيجابي بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم الأولي المتمركز عند 0.8932 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات إيجابية واستقراره قرب 0.9050, كذلك نشير إلى أن محاولة اندفاع مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 50 سيمد السعر بعزم إيجابي جديد ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع لحين الوصول نحو المحطات الرئيسية والمتمركزة عند 0.9180 و 0.9325 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8980 و 0.9180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد