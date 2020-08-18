اليورو مقابل الين يواجه مقاومة قوية- تحليل - 18-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استسلم سعر الزوج مؤخرا لثبات المقاومة المستقرة عند 126.70 والتي تشكل بدورها مستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي -والمحدد بهبوط السعر من مستوى 137.28 نحو القاع المستقر عند 109.45- لنلاحظ تكبده لخسائر واضحة بانجذابه نحو 125.50.
بالرغم من تمركز السعر حاليا ضمن محاور القناة الصاعدة, إلا أن استمرار ثبات المقاومة المذكورة سابقا وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بوصوله حاليا نحو مستوى تشبع البيع, يدعونا لترجيح التداولات السلبية ولنتوقع انجذاب السعر بذلك نحو 124.75 وصولا للدعم المحوري الممتد نحو 123.85.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 126.25 و 124.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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