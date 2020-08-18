الباوند مقابل الين يفشل بالاختراق-تحليل - 18-8-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد سعر الزوج للتذبذب دون الحاجز المستقر عند 139.65 ليعيق ذلك الاندفاع الصاعد لنلاحظ بدء تشكيله لارتداد تصحيحي هابط بوصوله نحو 138.70, استمرار ثبات الحاجز الحالي يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية المؤقتة والتي قد تدفع بالسعر للهبوط نحو 138.05 وصولا لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.65.
أما في حال نجاح السعر بتحقيق الاختراق والثبات فوق مستوى 139.65, فإن ذلك سيعزز المسار الصاعد وليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 140.80 وصولا نحو 142.35 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 139.65 و 138.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز
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