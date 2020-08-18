شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الايجابية– تحليل - 18-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كرر سعر البلاتين تقديمه لإغلاقات إيجابية فوق الدعم الأولي المتمركز عند 915.00 ليؤكد بذلك استسلامه لسيطرة الميل الصاعد ولنلاحظ استقراره حاليا قرب مستوى 960.00, نكرر أهمية تجميع السعر للعزم الإيجابي الإضافي ليمكنه ذلك من مواصلة الارتفاع ليتجاوز بذلك مستوى 980.00 بهدف الوصول نحو محطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 1040.00 و 1105.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 930.00 و 1010.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد