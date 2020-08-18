شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالزحف الايجابي– تحليل -18-8-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله للزحف الإيجابي معززا بذلك الترجيح الصاعد بوصوله نحو 2.9000, نشير إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا دون مستوى 50 قد يعيق المحاولات الصاعدة بشكل لحظي وليجبر السعر على تشكيل تذبذبات جانبية بانحصاره دون الحاجز المستقر عند 3.0000.

أما تجاوز السعر للحاجز المذكور سابقا فإن ذلك سيعزز الاستمرارية الإيجابية وليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 3.1200 و 3.3000 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8300 و 3.0000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد