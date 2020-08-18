شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستمر بالزحف الايجابي– تحليل -18-8-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتشكيله للزحف الإيجابي معززا بذلك الترجيح الصاعد بوصوله نحو 2.9000, نشير إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتمركز حاليا دون مستوى 50 قد يعيق المحاولات الصاعدة بشكل لحظي وليجبر السعر على تشكيل تذبذبات جانبية بانحصاره دون الحاجز المستقر عند 3.0000.
أما تجاوز السعر للحاجز المذكور سابقا فإن ذلك سيعزز الاستمرارية الإيجابية وليفتح الباب أمامه لتسجيل أهداف جديدة قد تبدأ من 3.1200 و 3.3000 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.8300 و 3.0000
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر سعر النحاس يستمر بالزحف الايجابي– تحليل -18-8-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.