شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0٫847 ريال، في ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 0٫73 ريال في عملية جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫92 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.83 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.86 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط