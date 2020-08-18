شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تقرر المضي قُدماً في تخصيص "الكهرباء" والهواتف الثابتة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر المجلس الأعلى للتخصيص بالكويت المضي قُدماً في تخصيص المرافق الحكومية، على أن تكون البداية في إجراءات خصخصة المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء، إضافة لقطاع الاتصالات بوزارة المواصلات، بما فيه الهواتف الثابتة.

والمرافق الحكومية التي تستهدفها برامج التخصيص تشمل: مطار الكويت الدولي وقطاع الاتصالات في وزارة المواصلات ومحطة الشعيبة الشمالية، وميناء الشويخ والشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود (كافكو)، بحسب صحيفة القبس.

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وتشمل تلك المرافق أيضا الشركة الكويتية لخدمات الطيران (كاسكو) وشركة المشروعات السياحية، وشركة النقل العام، ومطبعة الكويت الحكومية والمشاغل الرئيسة التابعة لوزارة الكهرباء والماء، وقطاع البريد التابع لوزارة المواصلات.

وخاطب المجلس الأمانة العامة لمجلس الوزراء بهذا الشأن، التي بدورها قررت طرح 6 ممارسات تتعلّق باختيار الجهات والمكاتب الاستشارية التي ستقوم بدراسات الجدوى وتقييم الأصول.

وستتكون الممارسات كما يلي: "ممارسة خاصة في تقييم أصول المشاغل الرئيسة لوزارة الكهرباء والماء وأخرى لإجراءات التخصيص، وممارسة تقييم أصول قطاع الاتصالات في وزارة المواصلات وأخرى لإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى دراستي جدوى لتخصيص مرفقين حكوميين للجهتين ذواتي العلاقة".