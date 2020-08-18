شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة "تصفية" تصرف 185 مليون ريال مستحقة للمساهمين بالسعودية خلال النصف الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، نتائج أعمالها المنجزة في النصف الأول من العام الجاري 2020 في تقريرها نصف السنوي.

ووفق تقرير صادر عن اللجنة نشر على موقعها الإلكتروني، فإنها أصدرت 191 قرار تصفية عقارية وإعادة حقوق المساهمين في إطار عمل اللجنة برئاسة ماجد القصبي وزير التجارة، وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة حالات المساهمات.

وبين أنه جرى صرف أكثر من 185 مليون ريال لمستحقيها منذ بداية 2020، بإجمالي تجاوز ثمانية مليارات ريال صرفت لـ35.61 ألف مساهم منذ بداية أعمال اللجنة حتى الآن.

وأكد التقرير أن التحول الرقمي في اللجنة وبقية القطاعات ذات الصلة أسهم في استمرار أعمال الدراسات القانونية، ومتابعة النظر في القضايا المرفوعة لمصلحة المساهمين.

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وبحسب التقرير، تم إنجاز نحو 201 دراسة قانونية خاصة بالمساهمات العقارية المنظورة لدى اللجنة، ومتابعة 134 قضية تتعلق بالمساهمات العقارية منظورة لدى المحاكم في مناطق المملكة، واكتساب أحكام نهائية في 37 قضية منها، والترافع جار ومستمر في بقية القضايا.

وتمكنت اللجنة، بحسب التقرير، من إتمام بيع ما تزيد مساحته على ثمانية آلاف متر مربع من أراضي المساهمات العقارية، وإيداع مبلغ 49.065 مليون ريال في حساب المساهمات لدى اللجنة، وستصرف لمستحقيها المساهمين وتحويلها إلى حساباتهم المصرفية فور انتهاء الإجراءات النظامية.

يشار إلى أن لجنة تنسيقية بالسعودية بين المساهمات العقارية "تصفية"، تشكلت بالتعاون مع وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، في أكتوبر 2018 لتعمل تحت إشراف لجنة المساهمات العقارية لإنهاء المساهمات العقارية المتعثرة.

وأقامت اللجنة خلال السنوات الماضية عدد من المزادات لبيع وتصفية بعض المساهمات المتعثرة بعدة مناطق بالمملكة.