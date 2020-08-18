شكرا لقرائتكم خبر عن "الإسكان السعودية" تقدم أكثر من 75 ألف خدمة إلكترونية خلال أسبوع لتسهيل تملك المواطنين للعقار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية عن تنفيذ أكثر من 75 ألف خدمة متنوعة خلال الأسبوع الماضي من شهر أغسطس الجاري تم تقديمها للمواطنين عبر منصاته الرقمية المتنوعة بمعدل 7.5 ألف خدمة في اليوم.

وبحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني، فإن هذا يأتي ضمن جهود البرنامج المستمرة لتسهيل تملك الأسر السعودية للوصول لنسبة 70% بحلول 2030 تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية 2030.

وأكد البرنامج على مواصلته في ضخ عدد من المشاريع السكنية والخدمات الإلكترونية لتسهيل حجز الأراضي والوحدات السكنية للمواطنين الراغبين في التملك ضمن 80 مشروعاً حول المملكة يوفر أكثر من 132 ألف وحدة متنوعة تلبي احتياجات الأسرة السعودية، بأسعار تبدأ من 250-750 ألف وأقساط شهرية مُيسرة، بالإضافة إلى 197 مخطط يوفر أكثر من 173 ألف أرض سكنية، وذلك عبر تطبيق وموقع سكني الإلكتروني وبإجراءات سهلة وميسرة تختصر الوقت والجهد.

وسجّل المركز الموحد للعناية بالمستفيدين خلال الأسبوع الماضي أكثر من 23,570 اتصال من المواطنين للاستفسار حول المنتجات السكنية والحلول التمويلية التي تشمل الأراضي السكنية وشراء الوحدات السكنية الجاهزة وتحت الإنشاء، والبناء الذاتي؛ كما تمت الإجابة على عدد من الطلبات والاستفسارات الواردة عبر موقع "سكني" منها نحو 9.5 ألف استفسار ومعالجة نحو 1.07 ألف اعتراض، من خلال خدمة "راسلنا" على موقع سكني.

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فيما تجاوز عدد زيارات تطبيق "سكني" عبر الأجهزة الذكية 36 ألف زيارة خلال الأسبوع الماضي بمعدل يومي تجاوز 4 آلاف زيارة للاستفادة من الخدمات المتكاملة التي يوفرها دون زيارة مكاتب خدمة المستفيدين أو أحد فروع الوزارة.

ويتيح تطبيق "سكني" الحجز الفوري للوحدات السكنية واستعراض مواقعها ونماذجها، والحصول على العروض التمويلية واختيار الجهة التمويلية الأنسب، وحجز الأراضي وإصدار عقودها إلكترونياً، وإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، والاستفادة من خدمة المستشار العقاري، والتصاميم الهندسية للبناء الذاتي وغيرها من الخدمات.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أعلنت منذ أيام أن عدد الأسر التي استفادت من منتجات برنامج سكني خلال شهر يوليو 2020 بلغ 37.26 ألف أسرة.

وبحسب بيان الوزارة، فإنها سكنت نحو 10524 أسرة سعودية في منازلها خلال ذات الشهر.

وارتفع إجمالي عدد الأسر السعودية المستفيدة من الحلول السكنية والتمويلية من بداية العام الجاري 2020 إلى 224.5 ألف أسرة، وفق التوزيع التالي: ( 73.1 ألف وحدة سكنية جاهزة، 45.5 ألف بناء ذاتي، 60.1 ألف أرض سكنية، 45.8 ألف وحدة تحت الإنشاء).