شكرا لقرائتكم خبر عن بصدارة "الوطني" و"بيتك".. الأرباح النصفية لـ 10 بنوك كويتية تهبط 56% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية المجمعة للبنوك الكويتية العشرة المدرجة بسوق الأسهم تحقيقها إجمالي أرباح بلغت 219.116 مليون دينار، أو 716 مليون دولار، في النصف الأول من 2020.

وقد سجلت هبوطاً بلغ 274.49 مليون دينار وبنسبة 55.6% مقارنة بإجمالي أرباحها في النصف الأول من العام الماضي البالغ 493.6 مليون، بحسب صحيفة "الرأي" الكويتية.

وعمّ الهبوط جميع المصارف، إضافة إلى تسجيل مصرفين لخسائر، وحل بنك الكويت الوطني بالمرتبة الأولى من حيث صافي الأرباح النصفية بتحقيقه 111.092 مليون دينار.

في المرتبة الثانية، جاء بيت التمويل الكويتي "بيتك" بـ56.917 مليون، ثم بنك برقان بـ22.746 مليون دينار، فالبنك الأهلي المتحد بـ17.676 مليون، وجاء بنك بوبيان خامساً بـ17.143 مليون.

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وشكلت أرباح "الوطني" و"بيتك" مجتمعين، والبالغة 168.009 مليون دينار ما نسبته 76.7 %، من إجمالي صافي أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري.

يشار إلى أن أرباح البنوك الكويتية شهدت تراجعا طفيفا بنسبة 0.4% خلال عام 2019، لتصل الى 980.7 مليون دينار مقارنة بـ 984.3 مليون دينار حققتها البنوك العشرة خلال عام 2018.

وتصدر بنك الكويت الوطني اكبر البنوك من حيث قيمة الأرباح بـ 401.2 مليون دينار مستحوذا على 40.9% من إجمالي القطاع في العام الماضي.

تلاه بيت التمويل الكويتي "بيتك" بقيمة 251 مليون دينار مستحوذا على 25.6% من إجمالي أرباح القطاع، وحل ثالثا بنك بوبيان بـ 84.7 مليون دينار مستحوذا على 8.6% من إجمالي أرباح القطاع.