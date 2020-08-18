الولايات المتحدة تشدد القيود على وصول هواوي للتكنولوجيا والرقائق الالكترونية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شعار هواوي في دافوس يوم 22 يناير 2020

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنها ستزيد تشديد القيود على شركة هواوي تكنولوجيز، مستهدفة تضييق الخناق على وصول عملاق معدات الاتصالات الصيني إلى الرقائق الالكترونية المتاحة تجاريا.

وستوسع إجراءات وزارة التجارة الأمريكية، والتي كانت رويترز أول من أوردها، نطاق القيود المعلنة في مايو أيار بهدف منع هواوي من الحصول على أشباه الموصلات دون ترخيص خاص، بما في ذلك الرقائق التي تصنعها شركات أجنبية وجرى تطويرها أو إنتاجها ببرمجيات أو تكنولوجيا أمريكية.

وقالت مصادر إن الإدارة ستضيف أيضا 38 شركة تابعة لهواوي إلى القائمة الاقتصادية السوداء للحكومة الأمريكية، وهو ما يرفع العدد الإجمالي إلى 152 شركة تابعة منذ إضافة هواوي لأول مرة في مايو أيار 2019.

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ولم ترد هواوي حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت وزارة التجارة إن الإجراءات الجديدة، والتي تدخل حيز التنفيز بشكل فوري، ستمنع محاولات هواوي الالتفاف على قيود التصدير الأمريكية.