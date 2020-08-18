شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق الهدف الأول – تحليل - 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج الدولار مقابل الفرنك بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 0.9056 ويضغط سلباً عليه في محاولة لتأكيد كسره، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 0.8965.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الانخفاض المتوقع، مع الانتباه إلى أن الفشل بتحقيق الكسر المطلوب قد يدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مناطق 0.9153 مبدئياً قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.8980 والمقاومة 0.9100
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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