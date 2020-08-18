شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته الإيجابية ليصل إلى الهدف الأول المنتظر عند 0.7243، ويتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بانتظار تخطي المستوى المذكور لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الصاعدة نحو 0.7400.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق مستوى 0.7110.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7170 والمقاومة 0.7300

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد