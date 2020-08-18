الاقتصاد

سعر عقود خام برنت يحاول بإيجابية – تحليل - 18-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً أولياً لمقاومة العلم المثلثي الصاعد ويحاول تأكيد الثبات فوقه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد بفعالية خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي المنتظر عند 47.60.

 

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مسيطراً على المدى اللحظي والقصير، مع التذكير بأن الثبات فوق 44.40 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 44.00 والمقاومة 47.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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