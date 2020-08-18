شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يصل إلى الهدف الأول – تحليل - 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف بعد الوصول إلى مشارف الهدف الأول المنتظر عند 43.05، حيث يتأثر السعر بسلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو محطتنا الإيجابية التي تصل إلى 45.00.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 41.05 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.05 والمقاومة 44.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد