شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن سعر الفضة من اختراق مستوى 26.90 ليتداول بإيجابية ملحوظة ويقترب من العودة إلى القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، منتظماً داخل القناة اللحظية الصاعدة التي تعزز فرص تحقيق مزيد من المكاسب خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن اختراق 28.40 مطلوب لتأكيد استمرار الاتجاه الإجمالي الصاعد وفتح الطريق أمام زيارة مستوى 29.80 كهدف تالي.
من هنا، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يتطلب الثبات فوق مستوى 26.90.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 26.90 والمقاومة 29.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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