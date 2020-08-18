الذهب يخترق المقاومة – تحليل - 18-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الذهب بتأكيد اختراق مستوى 1967.90 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، مما يدعم فرص مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 2008.80، مع الإشارة إلى أن اختراق هذا المستوى سيقود السعر للتوجه نحو القمة المسجّلة مؤخراً عند 2074.87 كمحطة تالية.
وبالتالي، سنكون بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1967.90 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1965.00 والمقاومة 2020.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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