شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يستأنف الانخفاض – تحليل - 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولاته السلبية ليبدأ الضغط على مستوى 1.3200، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3112.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن اختراق 1.3275 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية واختبار مناطق المقاومة المحورية 1.3362 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3120 والمقاومة 1.3275
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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