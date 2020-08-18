الدولار مقابل الين تحت الضغط السلبي – تحليل - 18-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الدولار مقابل الين كسراً قوياً لمستوى 106.44 ليعود إلى المسار الهابط من جديد، حيث يقترب من الهدف السلبي الأول عند 105.20، مما يجعلنا نتوقع أن نشهد مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى المذكور سيقود السعر لتكبّد خسائر إضافية تصل إلى 103.65.
التحرك دون المتوسط المتحرك 50 يدعم التوقعات بالانخفاض، والتي ستبقى قائمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 106.44 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.80 والمقاومة 106.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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