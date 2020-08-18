شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الارتفاع – تحليل - 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات إيجابية بعد الانخفاض الذي شهده يوم أمس، ليستقر فوق حاجز 1.3100، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.3185.
المتوسط المتحرك 50 يستمر بدعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي تمتد أهدافها لتصل إلى مناطق 1.3400 بعد تجاوز المستوى السابق، مع الانتباه إلى أن الثبات فوق 1.3070 مهم لتحقيق الأهداف المقترحة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3060 والمقاومة 1.3220
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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