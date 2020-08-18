اليورو يقترب من الهدف – تحليل - 18-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح زوج اليورو مقابل الدولار تداولات اليوم بإيجابية ملحوظة ليقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1.1908، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار تخطي هذا المستوى لتأكيد امتداد الموجة الصاعدة نحو 1.2035 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.1845 قد يضغط على السعر للانخفاض وزيارة مناطق 1.1737 مجدداً قبل أي محاولة إيجابية جديدة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1800 والمقاومة 1.1990
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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