شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تسهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وارتفاع كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية بالإضافة إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج، بينما تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية ومؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء وسط تقييم المستثمرين لتوالي تصاعد التوترات بين واشنطون وبكين مع تشديد أدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيود إضافية على شركة هواوي الصينية وفي أعقاب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الأخير.

هذا وتابعنا كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الرابع من هذا الشهر والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر لكون الانكماش الاقتصادي لم يكون بالحده المتوقعة مسبقاً، إلا أنه من المحتمل أن يكون الدعم المالي والنقدي مطلوباً لبعض الوقت، وذلك مع التأكيد على المحافظة على عوائد السندات ذات أجل ثلاثة أعوام حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل والتضخم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.49% ليخسر 7.90 نقطة ويصل إلى المستوى 1,601.92، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.57% ليخسر هو الأخر 132.69 نقطة ويصل إلى المستوى 22,964.06.

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أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.12% ليخسر 5.99 نقطة ويصل إلى المستوى 4,809.24، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.16% ليربح 5.66 نقطة ويصل إلى المستوى 3,444.46.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً 0.11% ليربح 28.88 نقطة ويصل إلى المستوى 25,376.22، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية 0.28% ليخسر 6.84 نقطة ويصل إلى المستوى 2,400.65.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.68% ليربح 196.19 نقطة ويصل إلى المستوى 11,869.14، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليربح هو الأخر 15.12 نقطة ويصل إلى المستوى 6,091.50.