شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي أمام الدولار الأمريكي عقب كشف المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:27 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.08% إلى مستويات 0.7220 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7214، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7230، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.7210.

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هذا وتابعنا كشف البنك المركزي الاسترالي عن محضر اجتماعه الأخير الذي عقد في الرابع من هذا الشهر والذي تم خلاله تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.25%، وتطرق صانعي السياسة النقدية لدى بنك استراليا الاحتياطي من خلال المحضر لكون الانكماش الاقتصادي لم يكون بالحده المتوقعة مسبقاً، إلا أنه من المحتمل أن يكون الدعم المالي والنقدي مطلوباً لبعض الوقت، وذلك مع التأكيد على المحافظة على عوائد السندات ذات أجل ثلاثة أعوام حتى يتم إحراز تقدم نحو التوظيف الكامل والتضخم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.33 مليون تصريح مقابل نحو 1.226 مليون تصريح في حزيران/يونيو الماضي، كما قد تعكس قراءة المنازل المبدوء إنشائها ارتفاعاً إلى نحو 1.23 مليون منزل مقابل نحو 1.19 مليون منزل في حزيران/يونيو.