14 % صعود «الإمارات دبي الوطني» بـ 4 جلسات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سهم «الإمارات دبي الوطني» صعوداً قوياً ومتتالياً على مدار الجلسات الأربع الماضية بنسبة 14.13%، ليغلق بنهاية جلسة الأمس الاثنين، عند مستوى 10.5 درهم. واستقطبت أسهم البنك سيولة تخطت 302 مليون درهم، من خلال التداول على 30.5 مليون سهم، خلال الفترة.

وأظهر تحليل ”الخليج 365” زيادة حصة الأجانب (غير العرب) في أسهم البنك يوم الاثنين إلى 2.5 مليون سهم بما يعادل 0.04%، بعد ارتفاع النسبة في 17 أغسطس إلى 8.07%، بعد أن كانت يوم 16 أغسطس 8.03%. يذكر أن البنك كان قد فعل قرار رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهمه إلى 40%، يوم 21 يوليو الماضي.