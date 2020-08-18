تعرف على خطوات تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مراحل تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود تبدأ بالفحص الفنى وتنتهى باختبارها للـتأكد من عدم وجود أى تسريب وفيما يلى أهم الخطوات والتى كانت كالتالى. 1- الفحص الفنى للسيارة من خلال فنيين متخصصين للتأكد من صلاحية المحرك بنسبة لا تقل عن 70% لضمان أفضل أداء للسيارة. 2- تحديد طقم التحويل المناسب. 3- تحديد حجم سعة الاسطوانة مع الالتزام بالمواصفات القياسية والسلامة المهنية عند تركيب جميع الوصلات والأسطوانات للحفاظ على معدلات الأمان فى عمليات الصيانة والتشغيل. Advertisements 4- ويتم بعد ذلك شحن السيارة بالغاز واختبارها للتأكد من إحكام ربط جميع الوصلات وعدم وجود أى تسريب. 5- عملية التحويل تستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 2 إلى 4 ساعات حسب نوع السيارة. 6- يتم حالياً من خلال شركات قطاع البترول تحويل السيارات للعمل بدورة الوقود المزدوج على خطوط الإنتاج. 7- يمنح العميل جميع المستندات من شهادة ضمان وشهادة منشأ وكتيب الصيانة.

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