شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يفتح دون تغيير فى بداية التعامل بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مؤشر نيكى القياسى، التعامل فى بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء دون تغيير. وبدأ نيكى عند 23097.80 نقطة فى حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12 فى المئة إلى 1607.87 نقطة.

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