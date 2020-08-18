شكرا لقرائتكم خبر عن أعرف أكثر القطاعات الاقتصادية جذبا للعمالة بالربع الثانى من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الثانى "إبريل – يونيه" لعام 2020، والتى تناولت حجم المشتغلين والمتعطلين خلال فترة البحث، بالإضافة إلى أبرز الأنشطة الاقتصادية التى ضمت مشتغلين خلال الربع المذكور من العام.

وينشر ”الخليج 365” التوزيع النسبى للمشتغلين طبقا ًلأهم الأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثانى لعام 2020، وكانت كالتالي:

حقق نشاط الزراعة وصيد الأسماك أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشـاط 5,053 مليون مشتغل "4.513 مليون من الذكور، 540 ألف من الإناث" بنسبة 21% من إجمالى المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الاقتصادية.

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بلغ عدد المشتغلين فى التشييد والبناء 3.364 مليون مشتغل "3.343 مليون من الذكور، 21 ألف من الإناث" بنسبة 14% من إجمالى المشتغلين.

سجل عدد المشتغلين فى نشــاط تجارة الجملة والتجزئة 3.240 مليون مشتغل "2.901 مليون من الذكور، 339 ألف من الإناث" بنسبة 13.4% من إجمالى المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط الصناعات التحويلية 3.009 مليون مشتغل "2.810 مليون من الذكور، 199 ألف من الإناث" بنسبة 12.5% من إجمالى المشتغلين.

سجل عدد المشتغلين فى نشاط التعليم 2.065 مليون مشتغل "1.065 مليون من الذكور، مليون من الإناث" بنسبة 8.6% من إجمالى المشتغلين.