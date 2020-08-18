شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يؤكد وصول تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو إلى 22 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على افتتاح المشروعات الحيوية، موضحاً أن هناك تطورا في وسائل النقل بمصر، كما أن نسب الحوادث تكاد تكون صفر، مؤكداً على تطوير القطارات ومحطات مترو الأنفاق وصرف التذاكر سيكون آلياً ومن خلال ماكينات الصرف الذكية. وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، تقديم ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن محطة عدلي منصور بها 12 شباكا لقطع التذاكر هناك منظومة مراقبة ورفع معدل الأمان، مؤكداً أن مرفق مترو الأنفاق يشهد تطويراً في الفترة الأخيرة، كما أن الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله يربط كل المناطق في القاهرة الكبري.

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وأكد رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أنه لا يمكن مقارنة مترو الأنفاق بأي وسيلة مواصلات أخري، وفتح محطات جديدة من أولويات هيئة المترو، مشيراً إلى أن تكلفة هناك تكلفة ضخمة تنفق للحفاظ على استدامة خدمات مترو الأنفاق، كما أن هناك 8 مليارات جنيه للصيانة.

وأكمل رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أن تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو تصل إلى 22 مليار جنيه، موضحاً أنه لم يكن هناك تقييماً صحيحاً لأسعار تذاكر مترو الأنفاق مما تسبب في تردي الخدمة.