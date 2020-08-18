خبير اقتصادى يؤكد وصول تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو إلى 22 مليار جنيه

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وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، تقديم ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن محطة عدلي منصور بها 12 شباكا لقطع التذاكر هناك منظومة مراقبة ورفع معدل الأمان، مؤكداً أن مرفق مترو الأنفاق يشهد تطويراً في الفترة الأخيرة، كما أن الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله يربط كل المناطق في القاهرة الكبري.
وأكد رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أنه لا يمكن مقارنة مترو الأنفاق بأي وسيلة مواصلات أخري، وفتح محطات جديدة من أولويات هيئة المترو، مشيراً إلى أن تكلفة هناك تكلفة ضخمة تنفق للحفاظ على استدامة خدمات مترو الأنفاق، كما أن هناك 8 مليارات جنيه للصيانة.
وأكمل رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أن تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو تصل إلى 22 مليار جنيه، موضحاً أنه لم يكن هناك تقييماً صحيحاً لأسعار تذاكر مترو الأنفاق مما تسبب في تردي الخدمة.
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