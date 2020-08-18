الاقتصاد

خبير اقتصادى يؤكد وصول تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو إلى 22 مليار جنيه

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى يؤكد وصول تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو إلى 22 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، حريص على افتتاح المشروعات الحيوية، موضحاً أن هناك تطورا في وسائل النقل بمصر، كما أن نسب الحوادث تكاد تكون صفر، مؤكداً على تطوير القطارات ومحطات مترو الأنفاق وصرف التذاكر سيكون آلياً ومن خلال ماكينات الصرف الذكية.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، تقديم ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز، أن محطة عدلي منصور بها 12 شباكا لقطع التذاكر هناك منظومة مراقبة ورفع معدل الأمان، مؤكداً أن مرفق مترو الأنفاق يشهد تطويراً في الفترة الأخيرة، كما أن الخط الثالث لمترو الأنفاق بمراحله يربط كل المناطق في القاهرة الكبري.

 

Advertisements

وأكد رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أنه لا يمكن مقارنة مترو الأنفاق بأي وسيلة مواصلات أخري، وفتح محطات جديدة من أولويات هيئة المترو، مشيراً إلى أن تكلفة هناك تكلفة ضخمة تنفق للحفاظ على استدامة خدمات مترو الأنفاق، كما أن هناك 8 مليارات جنيه للصيانة.

 

وأكمل رئيس مركز الأهرام للدراسات الاقتصادية، أن تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو تصل إلى 22 مليار جنيه، موضحاً أنه لم يكن هناك تقييماً صحيحاً لأسعار تذاكر مترو الأنفاق مما تسبب في تردي الخدمة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير اقتصادى يؤكد وصول تكلفة رفع كفاءة الخط الأول للمترو إلى 22 مليار جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا