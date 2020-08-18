شكرا لقرائتكم خبر عن كويتية (KINV) يتجاوز متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 110 فلس، مصحوبا باستمرار ارتفاع كميات التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمستوى المقاومة 114 فلس كمستوى أول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 106 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 107 بينما مستوى المقاومة هو 114 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد