شكرا لقرائتكم خبر عن المشتركة (CGC) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم تراجعه ليغلق عند مستوى 151 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، وملامسا لمستوى الدعم الحالي عند 150 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى 150 فلس، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 125 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 147 بينما مستوى المقاومة هو 153 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط