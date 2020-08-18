شكرا لقرائتكم خبر عن مينا (MENA) يواصل الهبوط -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم هبوطه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة منذ منتصف الشهر الماضي، حيث اغلق عند مستوى 24٫30 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 22 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 28 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 23.6 بينما مستوى المقاومة هو 25.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط