خليج ب (GBK) تحت سيطرة المشترين -تحليل صباحي- 18-08-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى الشرائية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 214 فلس، وهو أعلى مستوى في شهر، كما أنهى السهم تداولاته أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستويات أعلى قد تصل الى 240 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 205 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 210 بينما مستوى المقاومة هو 218 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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