شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يخترق خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق عند مستوى 195 فلس، مصحوبا بارتفاع كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما تمكن السهم من تجاوز خط الاتجاه الهابط متوسط الأجل، مما يشير الى إمكانية مواصلة السهم الارتفاع للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 220 فلس، شرط بقاء السهم أعلى مستوى 185 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 192.0 بينما مستوى المقاومة هو 197.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد