شكرا لقرائتكم خبر عن العيد (ALEID) يخترق خط الاتجاه الصاعد -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 72 فلس، منخفضا بفجوة سعرية وفي ظل تدني كميات التداول، كما اخترق السهم خط الاتجاه الصاعد طويل الأجل، مما نتوقع معه استمرار الضغوط البيعية للوصول بالسهم لمستوى الدعم الهام عند 64 فلس كمستوى أول ثم 45 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 83 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 69 بينما مستوى المقاومة هو 75 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط