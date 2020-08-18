شكرا لقرائتكم خبر عن السورية (KSHC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره حيث أنهى تداولات امس الاثنين عند مستوى 29٫50 فلس، وهو أدني مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم الهام عند 24 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 34 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 28.7 بينما مستوى المقاومة هو 31.2 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط