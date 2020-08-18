شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 8٫394 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 8٫60 ريال، بالتزامن مع ظهور إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد عمليات جني أرباح قد تصل به لمستويات 8٫30 ريال كمستوى أول ثم 8٫15 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫60 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 8.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 8.45 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط