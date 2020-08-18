شكرا لقرائتكم خبر عن السلام العالمية (SIIS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 0٫515 ريال، وهو أعلى مستوى يصل اليه السهم منذ شهر فبراير من العام الحالي، متجاوزا بذلك مستوى المقاومة 0٫49 ريال، وفي ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، مما قد يرسل السهم لأعلى لمستويات قد تصل الى 0٫55 ريال كمستوى أول ثم 0٫60 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫48 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.50 وبين مستوى المقاومة هو 0.54 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد