شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية العامة للتأمين و إعادة التأمين (QGRI)يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم في ثاني جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 2٫10 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 2٫30 ريال، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم الهام عند 1٫60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫40 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.94 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.21 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط