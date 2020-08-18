شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يواصل الارتفاع -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المؤشر الارتفاع كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 5797 نقطة، في ظل ارتفاع ضخم في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة ايجابية، كما نلاحظ استمرار الأداء الايجابي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة القوي عند 6100 نقطة. شرط عدم اختراق المؤشر لمستوى 5700 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 5,770 وبين مستوى المقاومة هو 5,826 نقطة