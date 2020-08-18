شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 18-08-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد المؤشر مكاسبه كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق عند مستوى 9695 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه المؤشر خلال الجلسة، مستقرا بذلك أعلى الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” لذلك نتوقع ان يمدد المؤشر مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة الهام عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر أعلى مستوى 9400 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9,633 وبين مستوى المقاومة هو 9,760 نقطة