توقعات إيجابية تقفز بسهم «تيسلا» 7.3%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز سهم تيسلا 7.3% خلال تعاملات، أمس الاثنين، ليتجه لإغلاق قياسي جديد مع رفع السعر المستهدف للسهم.

وارتفع السهم، أمس الاثنين، بنحو 7.3% إلى 1771.1 دولار، ليتجه لإغلاق قياسي آخر.

وارتفع سهم «تسلا» بأكثر من 118% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مقابل ارتفاع بلغ 18% لمؤشر «ستاندرد آند بورز».

ورفع «دان آيفز» المحلل في «ويدبيش» السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 1900 دولار، من 1800 دولار ليكون رابع أعلى مستوى للسهم بين محللي «وول ستريت»، بحسب موقع «ماركت ووتش».

ويمثل هدف المحلل ارتفاعاً بنسبة 15% أعلى الإغلاق القياسي، ليوم الجمعة الماضي، البالغ 1650.71 دولار، وأرجع المحلل تعزيز سعره المستهدف للسهم إلى توقعات تسارع الطلب على سيارات تسلا في الصين.

ومن المتوقع أن تعلن تسلا عدد من التطورات الجديدة في 22 سبتمبر/ أيلول.