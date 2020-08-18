شكرا لقرائتكم خبر عن مستوى قياسي لثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت ثقة بناة المنازل الجديدة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في تاريخها خلال الشهر الجاري، لتتجاوز توقعات المحللين.

وكشفت بيانات صادرة عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل، أمس الاثنين، عن زيادة مؤشر ثقة بناة المنازل في الولايات المتحدة بمقدار 6 نقاط خلال أغسطس/آب، ليصل إلى 78 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ 1998.

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