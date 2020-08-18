«الشارقة الإسلامي» ينظم دورة تدريبية عن بُعد لموظفي «الموارد البشرية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظم «مصرف الشارقة الإسلامي»، دورة تدريبية عن بعد، في التدقيق الداخلي لموظفي دائرة الموارد البشرية بالشارقة، وذلك تعزيزاً لعلاقات التعاون والشراكة التي تربط المصرف بالمؤسسات الحكومية في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

قدم المحاضرة خلف عبدالله، رئيس إدارة التدقيق الداخلي في المصرف بعنوان «مدخل للتدقيق الداخلي»، بمشاركة 25 موظفاً وموظفة، حيث ركزت الدورة على أهمية التدقيق الداخلي في تحسين ورفع كفاءة العمليات التشغيلية والإدارية، في ضوء المعايير العالمية المتبعة في مجال التدقيق الداخلي من أجل تعزيز الحوكمة بالمؤسسات الحكومية.

وقال خلف عبدالله:«جاء تنظيم هذه الدورة التدريبية انطلاقاً من حرص المصرف على تنمية معرفة الحضور بأهمية التدقيق الداخلي في تطوير عمليات مؤسساتهم، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم من خلال منهج علمي لتقييم وتحسين كفاءة إدارة المخاطر ونظم الرقابة الداخلية ومتطلبات الحوكمة».

وأشار إلى أن متطلبات معايير التدقيق الداخلي الدولية تتطلب الفصل بين القائمين على الخطط والمشاريع التشغيلية والاستراتيجية من جهة وبين الجهات الرقابية الأخرى مثل التدقيق الداخلي، مضيفاً أن ذلك لا يعني غياب دور التدقيق الداخلي الاستشاري في هذا الشأن.

من جهة أخرى، قال محمد سلطان الهاجري، رئيس قسم شؤون الموظفين في إدارة الخدمات المساندة بدائرة الموارد البشرية في الشارقة: «تحرص دائرة الموارد البشرية على دعم كافة جهود التدريب والاستثمار في العنصر البشري في الإمارة واهتمامها بتفعيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص».

وأكدت فاطمة السويدي، مدير إدارة التدريب في مصرف الشارقة الإسلامي حرص الإدارة التنفيذية للمصرف على أهمية التعاون مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية بما يتوافق مع توجه الدولة في تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين الخاص والعام في تبادل الخبرات ونقل المعرفة.

وأشارت إلى أن مصرف الشارقة كان من أوائل الجهات التي نجحت في تطبيق التدريب عن بُعد في منهجية التدريب الداخلي للموظفين، واستفاد من فترة «العمل عن بعد» لمواجهة فيروس كورونا، حيث قام بتنظيم 387 برنامجاً تدريبياً بحضور 789 موظفاً من مختلف الإدارات والأقسام.