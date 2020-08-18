شكرا لقرائتكم خبر عن «شمس» تُطلق حزمة دعم خاصة لتمكين رائدات الأعمال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أطلقت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، حزمة خاصة لدعم رائدات الأعمال بهدف تمكينهن وتطوير أعمالهن، وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي نحتفل به في ال28 من أغسطس كل عام.
وتتيح هذه الحزمة لسيدات الأعمال، الفرصة لتأسيس شركاتهن في هيئة حاضنة للمبتكرات والمبدعات والإعلاميات على مستوى المنطقة، بتخفيض الرسوم 50% على أي رخصة عمل تجارية، و30% عند تجديد الرخصة. وتشمل الحزمة جميع الأنشطة التجارية المقدمة من «شمس» لسيدات الأعمال.
وقال شهاب الحمادي، مدير مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «نسعى دائماً إلى تمكين المرأة بشكل عام، والمرأة الإماراتية بشكل خاص، مع تقديم حلول ذكية ومبتكرة، من دورها تهيئة بيئة عمل مناسبة لهن لإطلاق مشاريعهن الخاصة بسهولة وبأقل التكاليف الممكنة، بدعم من الشركات المماثلة في مجتمع أعمال متكامل».
وأضاف الحمادي: «إن المبادرات والدعم الذي تقدمه «شمس» لرائدات الأعمال اللاتي يطمحن لبدء مشاريعهن الخاصة، وتطويرها لتصبح مشاريع مؤثرة وناجحة، ينطلق من استراتيجيتها ورؤيتها في اكتشاف وتطوير المواهب، وصقلها بما يتناسب مع متطلبات السوق المحلي والعالمي، ويسهم في دعم عجلة الاقتصاد في إمارتنا الباسمة».
وتستمر مبادرة دعم سيدات الأعمال حتى منتصف الشهر المقبل، وتشمل جميع النساء ممن تجاوزن 19 عاماً، وتضم جميع الأنشطة التجارية للسيدات اللواتي يتقدمن بطلب للحصول على التراخيص الجديدة في «شمس»، وذلك من 16 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2020».
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