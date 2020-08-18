تراجع حاد للنشاط الصناعي في نيويورك خلال أغسطس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الأمريكية بشكل حاد، خلال الشهر الجاري، ليسجل قراءة أسوأ بكثير من المتوقع.

وأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في ولاية نيويورك، أمس الاثنين، أن مؤشر «إمباير ستيت» الصناعي تراجع إلى 3.7 نقطة خلال أغسطس/ آب الجاري مقابل 17.2 نقطة المسجلة في يوليو/ تموز.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مؤشر إمباير ستيت الصناعي سوف يتراجع إلى 14.6 نقطة خلال الشهر الحالي.

وبحسب البيانات، فإن مؤشر الشحنات تراجع بنحو 11.8 نقطة إلى 6.7 نقطة هذا الشهر، بينما انخفض مؤشر المخزونات من سالب 9.7 نقطة إلى سالب 10.7 نقطة في الفترة نفسها.

في حين هبط مؤشر الطلبيات الجديدة بنحو 15.6 نقطة هذا الشهر إلى سالب 1.7 نقطة في أغسطس/ آب الجاري، بينما ارتفع عدد العاملين إلى 2.4 نقطة بدلاً من 0.4 نقطة.

وبحسب البيانات، ظلت الشركات متفائلة بأن الظروف سوف تتحسن على مدى الأشهر الستة المقبلة، في حين ارتفعت أسعار البيع أعلى صفر لأول مرة منذ مارس/ آذار الماضي.