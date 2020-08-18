1.6 % نمو ودائع البنوك الوطنية.. والقروض 1.9% في النصف الأول

نمت قيمة الودائع لدى البنوك الوطنية بحوالي 1.6% في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 1.86 تريليون درهم، مقابل 1.83 تريليون درهم في نهاية العام الماضي. وأظهرت قراءة تحليلية للبيانات والتقارير المالية ل15 بنكاً وطنياً أعلنت نتائجها عن النصف الأول من العام الجاري، أن قيمة الودائع لدى بنوك دبي نمت بحوالي 5% في الأشهر الستة الأول من العام الحالي، لتصل إلى 831.29 مليار درهم، مقابل 790.9 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

وتراجعت قيمة الودائع لدى بنوك أبوظبي في الفترة نفسها بحوالي 1.7% لتصل إلى 867.55 مليار درهم، مقابل 882.66 مليار درهم في نهاية 2019. أما بقية البنوك الوطنية التي أعلنت نتائجها فشهدت نمواً في ودائعها وصل إلى 1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لترتفع إلى 156.3 مليار درهم، مقابل 154.7 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

من جهة أخرى، أظهرت التقارير المالية للبنوك الوطنية المدرجة، أن قيمة الائتمان الذي تقدمه هذه البنوك ارتفع في النصف الأول من العام الجاري بحوالي 1.9%، على الرغم من تأثير الجائحة سلباً في مستويات الإقراض خاصة في الربع الثاني، لتصل إلى 1.58 تريليون درهم، مقابل 1.55 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.

ونما ائتمان بنوك دبي بحوالي 8.3% في النصف الأول من العام الجاري إلى 728.29 مليار درهم، مقابل 672.58 مليار درهم في نهاية العام الماضي، وتراجعت قيمة الائتمان في بنوك أبوظبي بحوالي 4.2% خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 706.78 مليار درهم مقابل 737.92 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2019.

واستقر مستوى الائتمان لدى بقية البنوك الوطنية المدرجة عند مستوى 142.74 مليار درهم، بفارق طفيف لا يتجاوز 0.04%، مقابل نهاية العام الماضي.