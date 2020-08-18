مقاربة اقتصادية عالميـــة جديـــدة

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د. محمد الصياد *

إلى جانب كوارثها الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها جائحة كورونا (COVID-19) على بلدان العالم قاطبة، هنالك بالمقابل جوانب عديدة إيجابية كشفت عنها الجائحة، في بعديها الاقتصادي والاجتماعي التي قد لا يتسع الآن المجال لاستعراضها. إنما قد تكون واحدة من أبرز استكشافاتها، ظهور القطاع المالي الضخم في حالة أسوأ من مجرد كونه عديم الفائدة، في ذات الوقت الذي ظهرت فيه الدول وهي تقوم بأدوار ريادية، خاصة فيما يتعلق بالحد من انتشار العدوى وحماية السكان من الإصابة بها، وتعبئة الموارد المالية والبشرية، مباشرة، لتلبية الاحتياجات المجتمعية، الاقتصادية والاجتماعية. في هذا السياق تحديداً، أبانت الإخفاقات الصحية والتدهور الاقتصادي غير المسبوق في بلدان الغرب، مقارنة بالاستجابات الأكثر كفاءة في بلدان جنوب شرق آسيا، أن الإدارات النيوليبرالية الراديكالية بدت غير قادرة على أداء أبسط وظائف الحكم: حماية الأرواح وتأمين سبل العيش للسكان على المدى الطويل. حيث ظهر واضحاً أن الدول المركزية في آسيا (الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، فيتنام، تايوان)، التي تملك قاعدة صناعية متطورة ومتكاملة، كانت أكفأ في التعامل مع كارثة الوباء. وهي دروس وعِبَر يمكن الاستفادة منها في توجيه الجهود المبذولة لمعالجة الأزمات الأخرى، مثل تهديدات كوارث المناخ.

هذه الأزمة جمعت بين صدمة العرض وصدمة الطلب، وهو ما يرجح إمكانية حدوث الانكماش؛ ما يتطلب تدابير استجابة مالية فورية لحماية مداخيل العاملين وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية لمقاومة عوامل هذا الانكماش وإعادة إنعاش النمو. كما أن توقف العمل لفترة طويلة، يعني عدم إنتاج السلع أو عدم توصيلها وتسليمها، نتيجة «لتقطع سبل» سلسلة التزويد، ما يفتح الباب أمام التضخم إذا لم يتم التحكم في الأسعار بشكل من الأشكال.

الأزمة أبانت أيضاً أهمية التوجه الاستثماري نحو القطاع الصحي بكل تفريعاته العلاجية والبحثية والمختبرية والدوائية، ما يتطلب توسعاً سريعاً في الأنظمة الصحية، كبنية تحتية وكمنظومة تشريعية وتنظيمية. هذا الأمر لا تحتمه فقط السياسة الاقتصادية الجديدة التي باتت تفرض نفسها على كافة حكومات العالم، في الشرق كما في الغرب، وإنما يجب أن يكون جزءاً من سياسات فعالة تشمل خلق الوظائف للمواطنين، وتأمين مداخيل مضمونة ومناسبة لهم، تزيد من فرص إبقاء أعداد أكبر منهم في الحجر المنزلي، بما يخفف العبء على النظام الصحي ويسرع من السيطرة على تفشي الوباء، ويسهل ويسرع العودة لدورة الانتعاش. ومن أجل القيام بذلك، يجب أن يكون النظام المصرفي مقتدراً ويتمتع بدعم حكومي قوي لضمان تدفق الائتمان، ويجب على البنوك المركزية ضمان وجود ما يكفي من السيولة لتعويم الاقتصاد. كما أثبتت الأزمة الحاجة الماسة لأن تتولى الدولة الخدمات الرئيسية لضمان تلبية الاحتياجات الأساسية.

الأزمة أيضا أظهرت ضآلة الفردية (Individualism) التي كانت عنواناً للكثير من التنظيرات والتطبيقات الاقتصادية على مدار السنوات الأربعين الماضية، وأعادت، بالمقابل، اكتشاف مزايا العمل الجماعي وكفاءته وفاعليته. فالاقتصاد، في نهاية الأمر، هو نظام عمل جماعي وليس فردياً، وإنّ كافة أطراف العملية الإنتاجية، مرتبطون بعضهم بعض كبشر، وإن الخدمات العامة ضرورية. حتى الآن، لم تبح الأزمة بكامل أسرارها، لناحية حجم الخسائر والأضرار التي سيُظهرها حسابها الختامي. لكن المؤكد أن تكلفتها باهظة، وتفوق بكثير الأعباء التي يمكن أن تتحملها موازنة أية دولة. وليس هنالك من طريقة يمكن للخدمات العامة أن تتحمل عبء مثل هذا المأزق المالي سوى عبر مخرج واحد هو نظام الضريبة التصاعدية (Progressive taxation system)، الذي تفرض بموجبه الضريبة تبعاً لمستويات الدخل؛ وكذلك العمل بسرعة وجدية فائقة لاعتماد استراتيجية نمو «خضراء» جديدة. وليس يضير الحكومات في بلداننا الخليجية والعربية، أن تستفيد من الخطوط العامة للصفقة الخضراء الجديدة (Green New Deal) التي ما زالت في صورة مسودة قانون في مجلس النواب في الولايات المتحدة. فهي تتضمن مخارج فعالة ليس للولايات المتحدة وحسب، وإنما لبلدان العالم قاطبة، للخروج ليس من كارثة كورونا وحسب، وإنما من المأزق الذي انتهى إليه النموذج التنموي النيوليبرالي.

لهذا فإن البديل الواقعي للتطبيقات الفاشلة للنيوليبرالية على مدار العقود الأربعة الأخيرة، هو مزيج من سياسات اقتصادية كلية تستعيد فيها الدولة دورها كمنظم فاعل (Effective Regulator)، في الاقتصاد؛ ونظام ضريبي تصاعدي على المداخيل، هو الأكثر عدلاً في توزيع أعباء تعبئة مصادر تمويل الإنفاق العام على الأوجه الإنتاجية والخدماتية؛ وإظهار التزام قوي، واضح وصريح، قبالة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي، بإنشاء وإنفاذ استراتيجية تنموية جديدة قائمة على الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الأخضر ذات الطاقات التشغيلية والتوظيفية الهائلة. ولم تعد الأسرة الدولية تتوفر على رفاهية الوقت للتحرك سريعا نحو بناء مجتمعات قائمة على التضامن والقيم الإنسانية واحترام الطبيعة. فقد تكون جائحة كوفيد-19 حدثت عن طريق الصدفة، لكنها لم تكن غير متوقعة. فالعالم يحصد ما زرعه طوال سنوات من هوس النمو غير الرشيد، بما يفيض عن قدرة الكوكب الأرضي على تحمل أثقاله، واستغلال أرضه وثرواته بطرق استفزت الطبيعة والبيئة المحيطة والمناخ.

* كاتب بحريني