«هيتاشي» مستعدة لاستئناف مـشـروع نـووي فـي بـريطـانيـا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة هيتاشي اليابانية العملاقة، أمس الاثنين، أنها مستعدة لاستئناف مشروع بناء محطة ذرية في ويلز، والذي كان قد جمد في أوائل عام 2019 لعدم توافر التمويل.

وقال متحدث باسم هورايزون نيوكلير باور، فرع الشركة في بريطانيا: «منذ اتخاذ القرار الصعب بتعليق العمليات، واصلنا النقاش مع الحكومة البريطانية وآخرين حول شروط احتمال استئناف العمل في محطة ويلفا نيويد».

وأضاف في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: «ما زلنا جاهزين لبذل كل ما في وسعنا لضمان استمرار هذا المشروع».

وتخلت «هيتاشي» عن مشروع لبناء مفاعلين نوويين في أنغلسي، الواقعة شمال ويلز، في كانون الثاني / يناير 2019.

كان من المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة ما يقرب من 3 جيجاواط.

وتترقب شركة هيتاشي بشكل خاص أن تنشر الحكومة البريطانية في الأشهر المقبلة خطتها الجديدة للطاقة، والتي قد تتضمن نموذجاً جديداً لتمويل الطاقة النووية.

(أ ف ب)