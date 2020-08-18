368.5 مليار ناتج الإمارات في الربع الأول



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات 368.52 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2020، منها 252 مليار درهم للناتج غير النفطي، محافظاً بذلك على نفس المستوى المسجل في الربع المقابل في عام 2019 تقريباً، وذلك وفقاً لأحدث الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

ووصل الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية إلى 362.8 مليار درهم، منها 282.61 مليار درهم للناتج الإجمالي غير النفطي، وفقاً لإحصاءات الهيئة.

وتظهر الأرقام أن الناتج الإجمالي النفطي للدولة بالأسعار الثابتة (الصناعات الاستخراجية تشمل النفط الخام والغاز) حقق نمواً 3.3% خلال الربع الأول من 2020، بالغاً مستوى 116.574 مليار درهم بالمقارنة مع 112.82 مليار درهم تقريباً في الربع ذاته من عام 2019. وبذلك فقد بلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي 31.6%.

ووصل الناتج المحلي لقطاع المشروعات غير المالية ما عدا قطاع النفط 201.4 مليار درهم تقريباً خلال الربع الأول، وبمساهمة 54.6%، في حين بلغ ناتج الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نحو 31.72 مليار درهم، وبمساهمة 8.6% من إجمالي الناتج الإجمالي للدولة.

أما على مستوى ناتج قطاع الإدارة العامة والضمان الاجتماعي، فقد وصل إلى 18.83 مليار درهم خلال الربع الأول وبنسبة مساهمة 5.1%. (وام)